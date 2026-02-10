Forbеs: Азербайджан играет ключевую роль в геополитической перестройке Евразии

На фоне критической геополитической перестройки в Евразии, когда Россия теряет свои прежние рычаги влияния, а США и другие глобальные игроки получают шанс укрепить свое присутствие через экономическое сотрудничество, инфраструктурные проекты и дипломатические инициативы, Азербайджан выходит на передовую, превращаясь в стратегический мост между Евразийским и Индо-Тихоокеанским регионами.

Как передает Report, об этом говорится в аналитической статье журнала Forbes.

Авторы материала указывают, что эти процессы создают новое геоэкономическое пространство, простирающееся от Восточной Европы и Черного моря через Турцию, Южный Кавказ, Каспий, Центральную Азию, Южную Азию до Аравийского моря.

"Исторически этот обширный массив суши был ареной противостояния соперничающих империй - греческой, персидской, римской, византийской, арабской, тюркской, монгольской и российской. В формирующейся сегодня трансевразийской сети Азербайджан занимает ключевую роль, служа стратегическим мостом, связывающим европейские, евразийские и индо-тихоокеанские экономическую систему и архитектуру безопасности. Соответственно, углубление взаимодействия США с Баку стало критически важным рычагом влияния на меняющийся баланс сил в регионе", - говорится в статье.

Аналитики также указывают, что 907-я поправка к "Акту в поддержку свободы" в отношении Азербайджана утратила актуальность и нуждается в отмене, а усилия ограниченных кругов, которые вразрез внешней политике самого Еревана безуспешно продолжают выступать за его сохранение, эксперты называют "устойчивостью партийного лоббирования, движимого диаспорой".

"Они подрывают интересы США на Южном Кавказе - угрожая проекту TRIPP и стратегическим дивидендам, которые он сулит Вашингтону", - отмечается в статье.

Forbes напоминает, что визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Ереван и Баку призван ускорить развитие "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" - стратегического транзитного коридора, который через Армению свяжет Азербайджан с его эксклавом Нахчываном.

"Турне Вэнса проходит после недавних контактов президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева (3–4 февраля) и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева (5–6 февраля) с Пакистаном для укрепления стратегических связей, расширения торговли и развития транзитных маршрутов, соединяющих Центральную Азию с пакистанскими портами и мировыми рынками.

Скоординированные инициативы с участием Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Пакистана - на фоне отступления России, чрезмерного расширения Китая и нестабильности Ирана - перекраивают силовую динамику Евразии и укрепляют американский подход, ориентированный на перераспределение обязательств и корректировку своих союзнических обязательств. В рамках этой формирующейся архитектуры Азербайджан служит главным связующим звеном между Южным Кавказом, Центральной Азией и более широким Индо-Тихоокеанским регионом", - говорится в материале.