Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Kan: В Газу скоро могут направить несколько тысяч военных из Индонезии

    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    • 02:17
    Kan: В Газу скоро могут направить несколько тысяч военных из Индонезии

    Индонезия в скором времени может направить своих военных в сектор Газа для участия в стабилизационных силах на его территории.

    Как передает Report, об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

    По информации ее источников, сроки прибытия индонезийских военнослужащих в анклав пока не определены, но известно, что разместить их планируется в районе между городами Рафах и Хан-Юнис на юге сектора. По сведениям Kan, там уже ведется подготовка к приему военных, на возведение жилья для них уйдет несколько недель.

    Точная численность индонезийского контингента не называется. Как сообщает Kan, речь может идти о нескольких тысячах военных.

    Индонезия - крупнейшее по численности населения мусульманское государство в мире - станет первой страной, отправившей своих солдат в Газу для участия в международных стабилизационных силах, отмечает израильский вещатель.

    Индонезия сектор Газа военные
    Ты - Король

    Последние новости

    02:50

    Forbеs: Азербайджан играет ключевую роль в геополитической перестройке Евразии

    Аналитика
    02:17

    Kan: В Газу скоро могут направить несколько тысяч военных из Индонезии

    Другие страны
    01:49

    Карл III пообещал помочь расследовать связи его брата Эндрю с Эпштейном

    Другие страны
    01:33

    СМИ: При пожаре в крупнейшем НПЗ Ирака погиб один, пострадали восемь человек

    Другие страны
    01:20

    Глава ВС Нидерландов допустил участие страны в возможной миссии в Украине

    Другие страны
    00:53

    В Турции 35-летний мужчина убил трех членов своей семьи и совершил суицид

    В регионе
    00:14

    Глава МВД Франции заявил о росте уровня насилия среди молодежи в стране

    Другие страны
    00:01

    Европарламент проведет ускоренное голосование по выделению кредита Украине

    Другие страны
    23:50

    Зеленский: Предстоят значительные международные мероприятия в связи с безопасностью

    Другие страны
    Лента новостей