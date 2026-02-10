Kan: В Газу скоро могут направить несколько тысяч военных из Индонезии

Индонезия в скором времени может направить своих военных в сектор Газа для участия в стабилизационных силах на его территории.

Как передает Report, об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

По информации ее источников, сроки прибытия индонезийских военнослужащих в анклав пока не определены, но известно, что разместить их планируется в районе между городами Рафах и Хан-Юнис на юге сектора. По сведениям Kan, там уже ведется подготовка к приему военных, на возведение жилья для них уйдет несколько недель.

Точная численность индонезийского контингента не называется. Как сообщает Kan, речь может идти о нескольких тысячах военных.

Индонезия - крупнейшее по численности населения мусульманское государство в мире - станет первой страной, отправившей своих солдат в Газу для участия в международных стабилизационных силах, отмечает израильский вещатель.