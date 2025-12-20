İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Çində generativ süni intellekt üçün optik çip yaradılıb

    Digər ölkələr
    • 20 dekabr, 2025
    • 07:57
    Çində generativ süni intellekt üçün optik çip yaradılıb

    Şanxay "Jiao Tong" Universitetinin tədqiqatçıları genişmiqyaslı generativ süni intellekt modelləri ilə işləməyə imkan verən "LightGen" adlı optik çip hazırlayıblar.

    "Report"un "China Daily"ə istinadən məlumatına görə, alimlər hesab edirlər ki, bu ixtira genişmiqyaslı hesablama tapşırıqlarının həlli üçün yeni perspektivlər açır.

    "LightGen" generativ süni intellektin daha yüksək sürət və səmərəliliklə inkişafı üçün yeni yol açır, yüksək sürətli və enerji baxımından səmərəli generativ intellektual hesablama sahəsində tədqiqatlar üçün yeni istiqamət göstərir", – deyə aparıcı tədqiqatçı Çen İtun bildirib.

    Tərtibatçıların sözlərinə görə, "LightGen" irimiqyaslı semantik və vizual generativ süni intellekt modellərini dəstəkləyən ilk tam optik çipdir. Optik hesablamalarda tranzistorlardakı elektronlar əvəzinə işıqdan istifadə olunur ki, bu da məlumatların işlənməsini sürətləndirməyə və enerji sərfiyyatını azaltmağa imkan verir.

    Eksperimentlər göstərib ki, çip yüksək keyfiyyətli təsvirlər, 3D modellər və yüksək dəqiqlikli videolar yarada bilir.

    Çin generativ çip süni intellekt
    В Китае создали оптический чип для генеративного ИИ

    Son xəbərlər

    08:13

    İranda İsrailə casusluqda ittiham olunan şəxs edam edilib

    Region
    07:57

    Çində generativ süni intellekt üçün optik çip yaradılıb

    Digər ölkələr
    07:23

    Tramp yanvarın sonunda ABŞ-də yeni şatdaun ola biləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    06:49

    WP: Heqset piyada əleyhinə minaların tətbiqinə qoyulan qadağaya yenidən baxmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    06:19

    Tramp Ukrayna ilə bağlı danışıqların keçirildiyi Floridaya səfər edəcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    06:14

    KİV: "Barselona" "Norviç Siti"nin 15 yaşlı hücumçusunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    05:47

    "Sankei": Yaponiyanın Baş naziri Trampın Çinə səfərindən əvvəl ABŞ-yə getmək istəyir

    Digər ölkələr
    05:14

    WSJ: ABŞ Qəzzanın bərpası üçün 112 milyard dollarlıq layihə hazırlayıb

    Digər ölkələr
    04:42

    Rumıniyada NATO hərbi bazasının yaxınlığında etiraz aksiyası keçirilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti