Niderlandın vəliəhd şahzadəsi Katarina-Amaliya hərbi təlim keçib
Digər ölkələr
- 23 yanvar, 2026
- 20:29
Niderlandın vəliəhd şahzadəsi Katarina-Amaliya əsas hərbi təlim kursunu bitirib və kapral rütbəsi alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Niderlandın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Şahzadə Amaliya hərbi xidmətə daxil olan kral ailəsinin ilk qadın üzvüdür. O həmçinin hazırda atası, kral Villem-Aleksandrın taxt-tacına ilk namizəddir.
Hərbi rütbə aldıqdan sonra o, Müdafiə Nazirliyinin inzibati qərargahında təmənnasız işə başlayacaq.
Kral Villem-Aleksandr qızını 2025-ci il sentyabrın 30-da Silahlı Qüvvələrin ehtiyat əsgəri təyin edib.
Son xəbərlər
20:34
Merts: Almaniya Trampın Sülh Şurasını dəstəkləməyə hazırdır, lakin indiki formada yoxDigər ölkələr
20:29
Niderlandın vəliəhd şahzadəsi Katarina-Amaliya hərbi təlim keçibDigər ölkələr
20:18
131 nəfərin məktəb direktoru təyin edilməsi ilə bağlı müsbət rəy verilibElm və təhsil
20:13
"Yuventus" hücum xəttini daha bir türk futbolçu ilə gücləndiribFutbol
20:08
Foto
Selçuk Bayraktaroğlu Böyük Britaniya, İspaniya və italiyalı həmkarları ilə regional məsələləri müzakirə edibRegion
20:04
Yuliya Timoşenko üçün 765 min dollar girov məbləği ödənilibDigər ölkələr
19:52
Foto
Məhəmməd Bəna: "Azərbaycan yunan-Roma güləşində dünyada ən güclü 2-3 ölkədən biridir"Fərdi
19:45
Əbu-Dabidə Ukrayna, Rusiya, ABŞ nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü başlayıbDigər ölkələr
19:42
Foto