İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Niderlandın vəliəhd şahzadəsi Katarina-Amaliya hərbi təlim keçib

    Digər ölkələr
    • 23 yanvar, 2026
    • 20:29
    Niderlandın vəliəhd şahzadəsi Katarina-Amaliya hərbi təlim keçib

    Niderlandın vəliəhd şahzadəsi Katarina-Amaliya əsas hərbi təlim kursunu bitirib və kapral rütbəsi alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Niderlandın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Şahzadə Amaliya hərbi xidmətə daxil olan kral ailəsinin ilk qadın üzvüdür. O həmçinin hazırda atası, kral Villem-Aleksandrın taxt-tacına ilk namizəddir.

    Hərbi rütbə aldıqdan sonra o, Müdafiə Nazirliyinin inzibati qərargahında təmənnasız işə başlayacaq.

    Kral Villem-Aleksandr qızını 2025-ci il sentyabrın 30-da Silahlı Qüvvələrin ehtiyat əsgəri təyin edib.

    Niderland Katarina-Amaliya Hərbi təlim Villem-Aleksandr
    Кронпринцесса Нидерландов прошла военную подготовку

    Son xəbərlər

    20:34

    Merts: Almaniya Trampın Sülh Şurasını dəstəkləməyə hazırdır, lakin indiki formada yox

    Digər ölkələr
    20:29

    Niderlandın vəliəhd şahzadəsi Katarina-Amaliya hərbi təlim keçib

    Digər ölkələr
    20:18

    131 nəfərin məktəb direktoru təyin edilməsi ilə bağlı müsbət rəy verilib

    Elm və təhsil
    20:13

    "Yuventus" hücum xəttini daha bir türk futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    20:08
    Foto

    Selçuk Bayraktaroğlu Böyük Britaniya, İspaniya və italiyalı həmkarları ilə regional məsələləri müzakirə edib

    Region
    20:04

    Yuliya Timoşenko üçün 765 min dollar girov məbləği ödənilib

    Digər ölkələr
    19:52
    Foto

    Məhəmməd Bəna: "Azərbaycan yunan-Roma güləşində dünyada ən güclü 2-3 ölkədən biridir"

    Fərdi
    19:45

    Əbu-Dabidə Ukrayna, Rusiya, ABŞ nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü başlayıb

    Digər ölkələr
    19:42
    Foto

    Azərbaycan çempionatında II günün döyüşləri keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti