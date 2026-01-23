Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Кронпринцесса Нидерландов прошла военную подготовку

    Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия завершила курс базовой военной подготовки, получив звание капрала.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.

    Принцесса Амалия стала первой женщиной в королевской семье, поступившей на военную службу. Она также является первой в очереди на престол, который в настоящее время занимает ее отец, король Виллем-Александр.

    После завершения обучения Амалия получила военный берет и звание капрала.

    Теперь принцесса начнет работу в административном штабе Министерства обороны на безвозмездной основе.

    Король Нидерландов Виллем-Александр назначил свою дочь резервисткой Вооруженных сил 30 сентября 2025 года.

