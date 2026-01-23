Кронпринцесса Нидерландов прошла военную подготовку
Другие страны
- 23 января, 2026
- 19:34
Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия завершила курс базовой военной подготовки, получив звание капрала.
Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.
Принцесса Амалия стала первой женщиной в королевской семье, поступившей на военную службу. Она также является первой в очереди на престол, который в настоящее время занимает ее отец, король Виллем-Александр.
После завершения обучения Амалия получила военный берет и звание капрала.
Теперь принцесса начнет работу в административном штабе Министерства обороны на безвозмездной основе.
Король Нидерландов Виллем-Александр назначил свою дочь резервисткой Вооруженных сил 30 сентября 2025 года.
Последние новости
19:37
Переговоры Украины, России и США стартовали в Абу-ДабиДругие страны
19:35
Фото
В Международном аэропорту Гейдар Алиев открыта выставка Резы ДегатиKультурная политика
19:34
Кронпринцесса Нидерландов прошла военную подготовкуДругие страны
19:19
Вахид Джалалзаде: Мост в Агбенде будет введен в эксплуатацию до НоврузаИнфраструктура
19:17
За Тимошенко внесли залог в размере $765 тыс.Другие страны
19:12
Джалалзаде: Иран всегда выступал за развитие экономических связей Баку и ЕреванаВнешняя политика
19:11
Politico: США и ЕС планируют привлечь до $800 млрд для восстановления УкраиныДругие страны
19:02
Замглавы МИД Ирана: Отношения с Азербайджаном развиваются в положительном ключеВнешняя политика
18:58
Фото