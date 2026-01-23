Merts: Almaniya Trampın Sülh Şurasını dəstəkləməyə hazırdır, lakin indiki formada yox
Digər ölkələr
- 23 yanvar, 2026
- 20:34
Almaniya Kansleri Fridrix Merts bəyan edib ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın Sülh Şurasına qoşulmağa hazırdır, lakin planı indiki formada qəbul edə bilməz.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Merts bunu İtaliyanın Baş naziri Ciorcia Meloni ilə Romada keçirilən birgə mətbuat konfransında bəyan edib.
"Konstitusiyadan dolayı Sülh Şurasının indiki idarəetmə strukturunu qəbul edə bilmərik. Lakin məqsəd dünyanın müxtəlif bölgələrində sülhə yaxınlaşdıracaq yeni formatlar tapmaq olacaqsa, ABŞ ilə başqa yeni formaları araşdırmağa hazırıq", - o vurğulayıb.
Merts bildirib ki, bu formatlar yalnız Qəzza sektoru və Yaxın Şərqlə məhdudlaşmaya, Ukraynaya da tətbiq edilə bilər.
