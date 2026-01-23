İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Merts: Almaniya Trampın Sülh Şurasını dəstəkləməyə hazırdır, lakin indiki formada yox

    Digər ölkələr
    • 23 yanvar, 2026
    • 20:34
    Merts: Almaniya Trampın Sülh Şurasını dəstəkləməyə hazırdır, lakin indiki formada yox

    Almaniya Kansleri Fridrix Merts bəyan edib ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın Sülh Şurasına qoşulmağa hazırdır, lakin planı indiki formada qəbul edə bilməz.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Merts bunu İtaliyanın Baş naziri Ciorcia Meloni ilə Romada keçirilən birgə mətbuat konfransında bəyan edib.

    "Konstitusiyadan dolayı Sülh Şurasının indiki idarəetmə strukturunu qəbul edə bilmərik. Lakin məqsəd dünyanın müxtəlif bölgələrində sülhə yaxınlaşdıracaq yeni formatlar tapmaq olacaqsa, ABŞ ilə başqa yeni formaları araşdırmağa hazırıq", - o vurğulayıb.

    Merts bildirib ki, bu formatlar yalnız Qəzza sektoru və Yaxın Şərqlə məhdudlaşmaya, Ukraynaya da tətbiq edilə bilər.

    Fridrix Merts ABŞ Sülh Şurası Qəzza zolağı Ciorcia Meloni
    Мерц: Германия готова поддержать Совет мира Трампа, но не в нынешнем виде

    Son xəbərlər

    21:24

    Ərdoğan Balkan Sülh Platformasının iştirakçılarını qəbul edib

    Region
    20:55

    KİV: Meloni Aİ liderlərini Trampa qarşı çıxmamağa inandırıb

    Digər ölkələr
    20:50

    Premyer Liqa: "Neftçi" "Zirə" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    20:46

    Rubio Kolumbiyanın XİN başçısı ilə Tramp və Petro arasında keçiriləcək görüşü müzakirə edib

    Digər ölkələr
    20:43

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X tura yekun vurulub

    Komanda
    20:34

    Merts: Almaniya Trampın Sülh Şurasını dəstəkləməyə hazırdır, lakin indiki formada yox

    Digər ölkələr
    20:29

    Niderlandın vəliəhd şahzadəsi Katarina-Amaliya hərbi təlim keçib

    Digər ölkələr
    20:18

    131 nəfərin məktəb direktoru təyin edilməsi ilə bağlı müsbət rəy verilib

    Elm və təhsil
    20:13

    "Yuventus" hücum xəttini daha bir türk futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti