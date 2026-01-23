Мерц: Германия готова поддержать Совет мира Трампа, но не в нынешнем виде

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов присоединиться к Совету мира президента США Дональда Трампа, но не может принять план в его нынешнем виде.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом Мерц заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме.

"В том виде, в котором сейчас создан Совет мира, мы не можем принять его структуру управления по конституционным соображениям. Однако мы, безусловно, готовы изучить другие формы - новые формы - сотрудничества с Соединенными Штатами Америки, если цель состоит в том, чтобы найти новые форматы, которые приблизят нас к миру в различных регионах мира", - отметил он.

Мерц подчеркнул, что эти форматы не обязательно должны ограничиваться только сектором Газа и Ближним Востоком, но могут также применяться, например, к Украине.