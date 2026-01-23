İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Premyer Liqa: "Neftçi" "Zirə" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    • 23 yanvar, 2026
    • 20:50
    Premyer Liqa: Neftçi Zirə ilə heç-heçə edib

    Misli Premyer Liqasında XVII turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Neftçi" doğma meydanda "Zirə" ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma qolsuz bərabərliklə yekunlaşıb.

    Bu nəticədən sonra "Neftçi" 21 xalla yeddinci, qonaqlar 29 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb.

    Günün ilk oyununda "Araz-Naxçıvan" "İmişli" ilə heç-heçə edib - 2:2.

    Qeyd edək ki, tura yanvarın 25-də yekun vurulacaq.

    Neftçidən heç-heçə Misli Premyer Liqası Neftçi - Zirə oyunu
    Премьер-лига: "Нефтчи" сыграл вничью с "Зиря"

