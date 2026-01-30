Tramp: ABŞ İrana Venesueladakından daha böyük qüvvə göndərir
Digər ölkələr
- 30 yanvar, 2026
- 21:48
ABŞ İrana Venesuelaya göndərdiyindən daha böyük qüvvə göndərir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ağ Evdə keçirilən tədbir zamanı ABŞ lideri Donald Tramp bildirib.
"İrana tərəf böyük bir armada, flotiliya - necə istəyirsiniz adlandırın - irəliləyir; bu hətta Venesuela sahillərində olan qüvvəmizdən də böyükdür", - deyə o bildirdi.
Bununla yanaşı, Tramp Vaşinqtonun Tehran ilə sazişə nail olacağına ümid etdiyini qeyd edib.
"Əgər biz sazişə nail olmasaq, nə baş verəcəyinə baxarıq", - Ağ Ev rəhbəri əlavə edib.
