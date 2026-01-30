İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Tramp: ABŞ İrana Venesueladakından daha böyük qüvvə göndərir

    • 30 yanvar, 2026
    • 21:48
    Tramp: ABŞ İrana Venesueladakından daha böyük qüvvə göndərir

    ABŞ İrana Venesuelaya göndərdiyindən daha böyük qüvvə göndərir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ağ Evdə keçirilən tədbir zamanı ABŞ lideri Donald Tramp bildirib.

    "İrana tərəf böyük bir armada, flotiliya - necə istəyirsiniz adlandırın - irəliləyir; bu hətta Venesuela sahillərində olan qüvvəmizdən də böyükdür", - deyə o bildirdi.

    Bununla yanaşı, Tramp Vaşinqtonun Tehran ilə sazişə nail olacağına ümid etdiyini qeyd edib.

    "Əgər biz sazişə nail olmasaq, nə baş verəcəyinə baxarıq", - Ağ Ev rəhbəri əlavə edib.

    Donald Tramp ABŞ İran nüvə danışıqları
