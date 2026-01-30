Трамп: США перебрасывают к Ирану еще большие силы, чем к Венесуэле
- 30 января, 2026
- 21:22
США перебрасывают к Ирану еще более крупные силы, чем ранее направляли в Венесуэлу.
Как передает Report, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время мероприятия в Белом доме.
"В сторону Ирана направляется крупная армада, флотилия, называйте как хотите, даже больше, чем та, что у нас была у Венесуэлы", - сказал он.
При этом Трамп выразил надежду, что Вашингтон достигнет сделки с Тегераном.
"Если мы не заключим сделку, посмотрим, что произойдет", - добавил глава Белого дома.
Трамп: США перебрасывают к Ирану еще большие силы, чем к Венесуэле
