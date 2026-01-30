Трамп: США перебрасывают к Ирану еще большие силы, чем к Венесуэле

США перебрасывают к Ирану еще более крупные силы, чем ранее направляли в Венесуэлу.

Как передает Report, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время мероприятия в Белом доме.

"В сторону Ирана направляется крупная армада, флотилия, называйте как хотите, даже больше, чем та, что у нас была у Венесуэлы", - сказал он.

При этом Трамп выразил надежду, что Вашингтон достигнет сделки с Тегераном.

"Если мы не заключим сделку, посмотрим, что произойдет", - добавил глава Белого дома.