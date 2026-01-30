İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    • 30 yanvar, 2026
    • 21:21
    Estoniya Ukraynaya təxminən 400 min avro məbləğində humanitar yardım elan edib

    Estoniya Rusiya tərəfindən Ukraynanın enerji infrastrukturuna edilən hücumların nəticələri ilə əlaqədar Ukraynaya yardım üçün təxminən 400 min avro göndərəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsahkna "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, yardım Estoniya ictimai təşkilatları vasitəsilə göndəriləcək.

    "Bu dəstək böhran vəziyyətlərinə reaksiya göstərən mobil mərkəzlərin, təxliyə və tranzit mərkəzlərinin maliyyələşdirilməsinə kömək edəcək", - nazir yazıb.

    Estoniya Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Эстония анонсировала гуманитарную поддержку для Украины почти на €400 тыс.
    Estonia announces nearly €400,000 in humanitarian aid for Ukraine

