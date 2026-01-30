Estoniya Ukraynaya təxminən 400 min avro məbləğində humanitar yardım elan edib
- 30 yanvar, 2026
- 21:21
Estoniya Rusiya tərəfindən Ukraynanın enerji infrastrukturuna edilən hücumların nəticələri ilə əlaqədar Ukraynaya yardım üçün təxminən 400 min avro göndərəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsahkna "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, yardım Estoniya ictimai təşkilatları vasitəsilə göndəriləcək.
"Bu dəstək böhran vəziyyətlərinə reaksiya göstərən mobil mərkəzlərin, təxliyə və tranzit mərkəzlərinin maliyyələşdirilməsinə kömək edəcək", - nazir yazıb.
