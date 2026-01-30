Эстония анонсировала гуманитарную поддержку для Украины почти на €400 тыс.

Эстония направит около 400 тысяч евро на дополнительную помощь для Украины в связи с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в соцсети Х.

По его словам, Эстония направит помощь через эстонские общественные организации. "Эта поддержка поможет профинансировать мобильные центры реагирования на кризисные ситуации, эвакуационные и транзитные центры", – написал министр.