    Другие страны
    • 30 января, 2026
    • 20:47
    Эстония анонсировала гуманитарную поддержку для Украины почти на €400 тыс.

    Эстония направит около 400 тысяч евро на дополнительную помощь для Украины в связи с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

    Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в соцсети Х.

    По его словам, Эстония направит помощь через эстонские общественные организации. "Эта поддержка поможет профинансировать мобильные центры реагирования на кризисные ситуации, эвакуационные и транзитные центры", – написал министр.

