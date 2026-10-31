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    В Индии два иностранца погибли от удара током в бассейне пятизвездочного отеля

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 11:42
    В Индии два иностранца погибли от удара током в бассейне пятизвездочного отеля

    Два иностранных гражданина предположительно погибли от удара электрическим током в бассейне пятизвездочного отеля Conrad в индийском городе Бангалор.

    Как передает Report со ссылкой на NDTV, инцидент произошел в пятницу вечером в бассейне, расположенном на третьем этаже гостиницы.

    Погибшими оказались 57-летний гражданин Германии Александр Максимилиан Тейсс, член экипажа авиакомпании Lufthansa, и 45-летний гражданин Словакии Юрай Хорват, менеджер проектов компании IBM. Оба проживали в отеле.

    Еще два человека получили травмы, пытаясь спасти пострадавших. Среди них - гражданин США, также остановившийся в гостинице, и сотрудник бассейна из Индии.

    По данным телеканала NDTV, жена погибшего гражданина Германии Сильвия Оттава подала заявление в полицию. Согласно заявлению, мужчины получили удар электрическим током, когда пытались выбраться из бассейна, после чего утонули. В заявлении также содержится обвинение в халатности в адрес руководства отеля Conrad в связи с ненадлежащим содержанием бассейна.

    Удар током Несчастный случай Индия
    Hindistanda beşulduzlu hotelin hovuzunda 2 əcnəbini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb
    2 foreigners die of electrocution at 5-star hotel swimming pool in India
    MiniBoss
    MiniBoss

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