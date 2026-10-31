В Индии два иностранца погибли от удара током в бассейне пятизвездочного отеля

Два иностранных гражданина предположительно погибли от удара электрическим током в бассейне пятизвездочного отеля Conrad в индийском городе Бангалор.

Как передает Report со ссылкой на NDTV, инцидент произошел в пятницу вечером в бассейне, расположенном на третьем этаже гостиницы.

Погибшими оказались 57-летний гражданин Германии Александр Максимилиан Тейсс, член экипажа авиакомпании Lufthansa, и 45-летний гражданин Словакии Юрай Хорват, менеджер проектов компании IBM. Оба проживали в отеле.

Еще два человека получили травмы, пытаясь спасти пострадавших. Среди них - гражданин США, также остановившийся в гостинице, и сотрудник бассейна из Индии.

По данным телеканала NDTV, жена погибшего гражданина Германии Сильвия Оттава подала заявление в полицию. Согласно заявлению, мужчины получили удар электрическим током, когда пытались выбраться из бассейна, после чего утонули. В заявлении также содержится обвинение в халатности в адрес руководства отеля Conrad в связи с ненадлежащим содержанием бассейна.