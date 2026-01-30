İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Almaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında iqtisadi əməkdaşlığı alqışlayır

    Xarici siyasət
    • 30 yanvar, 2026
    • 21:30
    Almaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında iqtisadi əməkdaşlığı alqışlayır

    Almaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında iqtisadi əməkdaşlığın qurulmasını alqışlayır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya departamentinin bəyanatında bildirilib.

    "İrəvan və Bakı Azərbaycan ərazisi vasitəsilə Ermənistana mayeləşdirilmiş təbii qaz və bitumun dəmiryol vasitəsilə tranziti barədə razılığa gəliblər. Bu, iki qonşu ölkə arasında iqtisadi münasibətlərin normallaşmasına doğru daha bir addımdır – biz bu inkişafı alqışlayırıq", - bəyanatda qeyd edilib.

    Daha əvvəl yanvarın 27-də Ermənistanın iqtisadiyyat naziri Gevorq Papoyan İrəvan və Bakının Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana mayeləşdirilmiş təbii qaz və bitum tədarükü barədə razılığa gəldiyini bildirib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2025-ci ilin oktyabrında Azərbaycan ərazilərinin işğalı dövründə Ermənistana tətbiq edilmiş yük tranzitinə məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması barədə qərar qəbul etmişdi. O vaxtdan bu istiqamətdə birbaşa və tranzit dəmiryol daşımaları həyata keçirilir.

    Azərbaycanın neft məhsullarının ilk partiyası 2025-ci ilin dekabrında Ermənistana göndərilmişdi və 1220 ton AI-95 markalı benzin təşkil edib, ikinci və üçüncü partiyalar isə müvafiq olaraq yanvarın 9-u və 10-u çatdırılıb.

    Almaniya Ermənistan Azərbaycan
    ФРГ приветствует экономическое взаимодействие Азербайджана и Армении
    Germany welcomes growing economic interaction between Azerbaijan and Armenia

    Son xəbərlər

    01:51

    Türkiyədə sel fəlakəti nəticəsində onlarla ev və avtomobil sular altında qalıb

    Region
    01:24

    KİV: İraqda prezident seçkiləri fevralın 1-də keçiriləcək

    Digər ölkələr
    00:45
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Arınc İncə türk tayfasına mənsub olan ərlər yurdudur

    Daxili siyasət
    00:19

    "Mançester Siti"nin futbolçusu Diaşın evi qarət edilib

    Hadisə
    00:01

    Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasından 142 il ötür

    Daxili siyasət
    23:56

    Tramp: ABŞ digər ölkələri Venesuelada neft çıxarmağa dəvət edir

    Digər ölkələr
    23:52
    Foto

    Leyla Əliyeva BMT-nin Cenevrə ofisində "Azərbaycan otağı" ilə tanış olub

    Xarici siyasət
    23:52
    Foto

    Leyla Əliyevanın iştirakı ilə Cenevrədə Xəzər dənizinin ekoloji problemləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    23:41

    "Evdə tək" filmində Kevin obrazının anası rolunu oynayan aktrisa vəfat edib

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti