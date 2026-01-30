Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    ФРГ приветствует экономическое взаимодействие Азербайджана и Армении

    Внешняя политика
    • 30 января, 2026
    • 20:55
    ФРГ приветствует экономическое взаимодействие Азербайджана и Армении

    Германия приветствует налаживание экономического взаимодействия между Азербайджаном и Арменией.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении департамента МИД ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии.

    "Армения и Азербайджан достигли соглашения о железнодорожном транзите сжиженного природного газа и битума в Армению через территорию Азербайджана. Это еще один шаг к нормализации экономических отношений между двумя соседними странами – развитие событий, которое мы приветствуем", - говорится в сообщении.

    Ранее, 27 января министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что Ереван и Баку достигли договоренности о поставках СПГ и битума в Армению через Азербайджан.

    Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре 2025 года объявил о решении снять ограничения на транзит грузов в Армению, действовавшие в период армянской оккупации азербайджанских территорий. С тех пор осуществляются прямые и транзитные железнодорожные перевозки по этому направлению.

    Первая партия азербайджанских нефтепродуктов была поставлена в Армению в декабре 2025 года и включала 1220 тонн бензина марки АИ-95, вторая и третья партии - 9 и 11 января соответственно.

    Almaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında iqtisadi əməkdaşlığı alqışlayır
    Germany welcomes growing economic interaction between Azerbaijan and Armenia
