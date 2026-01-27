Папоян: Ереван и Баку договорились о поставках СПГ в Армению через Азербайджан

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ереван и Баку достигли договоренности о поставках сжиженного природного газа и битума в Армению через территорию Азербайджана.

    Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян в соцсети Facebook.

    "Между Арменией и Азербайджаном достигнута договоренность о железнодорожной перевозке сжиженного газа и битума через территорию Азербайджана. Наши предприниматели уже могут воспользоваться этой возможностью", - написал он.

    Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре 2025 года объявил о решении снять ограничения на транзит грузов в Армению, действовавшие в период армянской оккупации азербайджанских территорий. С тех пор осуществляются прямые и транзитные железнодорожные перевозки по этому направлению.

    Первая партия азербайджанских нефтепродуктов была поставлена в Армению в декабре 2025 года. Она включала 1220 тонн бензина марки АИ-95.

