Премьер-лига: "Нефтчи" сыграл вничью с "Зиря"
Футбол
- 23 января, 2026
- 20:54
В Премьер-лиге Мисли состоялся еще один матч XVII тура.
Как сообщает Report, во втором матче дня "Нефтчи" принимал "Зиря".
Встреча завершилась безголевой ничьей.
После этого результата "Нефтчи" с 21 очком находится на седьмом месте, а "Зиря" с 29 очками занимает третью строчку.
В первом матче дня "Араз-Нахчыван" сыграл вничью с "Имишли".
Отметим, что тур завершится 25 января.
