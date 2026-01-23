Премьер-лига: "Нефтчи" сыграл вничью с "Зиря"

В Премьер-лиге Мисли состоялся еще один матч XVII тура.

Как сообщает Report, во втором матче дня "Нефтчи" принимал "Зиря".

Встреча завершилась безголевой ничьей.

После этого результата "Нефтчи" с 21 очком находится на седьмом месте, а "Зиря" с 29 очками занимает третью строчку.

В первом матче дня "Араз-Нахчыван" сыграл вничью с "Имишли".

Отметим, что тур завершится 25 января.