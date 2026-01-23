Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Премьер-лига: "Нефтчи" сыграл вничью с "Зиря"

    Футбол
    • 23 января, 2026
    • 20:54
    Премьер-лига: Нефтчи сыграл вничью с Зиря

    В Премьер-лиге Мисли состоялся еще один матч XVII тура.

    Как сообщает Report, во втором матче дня "Нефтчи" принимал "Зиря".

    Встреча завершилась безголевой ничьей.

    После этого результата "Нефтчи" с 21 очком находится на седьмом месте, а "Зиря" с 29 очками занимает третью строчку.

    В первом матче дня "Араз-Нахчыван" сыграл вничью с "Имишли".

    Отметим, что тур завершится 25 января.

    Premyer Liqa: "Neftçi" "Zirə" ilə heç-heçə edib

