Союзник Додика побеждает на повторном голосовании за пост президента Республики Сербской БиГ

Близкий союзник лидера боснийских сербов Милорада Додика Синиша Каран заявил о своей победе на частичном повторном голосовании в воскресенье на выборах президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины, которое было назначено из-за нарушений на первоначальном голосовании в ноябре прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Синиша Каран, представляющий правящую партию SNSD, одержал победу еще на ноябрьских выборах на этот пост. Его соперник, Бранко Блануша из Сербской демократической партии, признал поражение на воскресном повторном голосовании, однако обвинил правящую партию в подкупе избирателей и "инженерии выборов".

"С этого момента я - президент всех вас, всех граждан Республики Сербской", - заявил Синиша Каран на пресс-конференции.

Отметим, что повторное голосование проводилось лишь на ограниченной части территории - на 136 избирательных участках, охватывающих около 85 тысяч избирателей. Однако близкие результаты ноябрьского голосования оставляли вероятность того, что повтор может изменить итоговый результат. Срок полномочий Карана продлится до всеобщих выборов, запланированных на октябрь.

Напомним, что ноябрьские выборы были назначены после того, как бывший президент региона Додик был отстранен от должности и политики на шесть лет за игнорирование решений международного миротворческого представителя и Конституционного суда Боснии.

Каран, бывший министр правительства Республики Сербской, в ходе кампании выступал за продолжение политики Додика, которая блокировала политические реформы в Боснии.

"Это ночь, с которой мы начинаем заново делать то, что делали последние 23 года, но с еще большей энергией", - заключил он.