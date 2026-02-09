Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Союзник Додика побеждает на повторном голосовании за пост президента Республики Сербской БиГ

    Другие страны
    • 09 февраля, 2026
    • 03:08
    Союзник Додика побеждает на повторном голосовании за пост президента Республики Сербской БиГ

    Близкий союзник лидера боснийских сербов Милорада Додика Синиша Каран заявил о своей победе на частичном повторном голосовании в воскресенье на выборах президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины, которое было назначено из-за нарушений на первоначальном голосовании в ноябре прошлого года.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    Синиша Каран, представляющий правящую партию SNSD, одержал победу еще на ноябрьских выборах на этот пост. Его соперник, Бранко Блануша из Сербской демократической партии, признал поражение на воскресном повторном голосовании, однако обвинил правящую партию в подкупе избирателей и "инженерии выборов".

    "С этого момента я - президент всех вас, всех граждан Республики Сербской", - заявил Синиша Каран на пресс-конференции.

    Отметим, что повторное голосование проводилось лишь на ограниченной части территории - на 136 избирательных участках, охватывающих около 85 тысяч избирателей. Однако близкие результаты ноябрьского голосования оставляли вероятность того, что повтор может изменить итоговый результат. Срок полномочий Карана продлится до всеобщих выборов, запланированных на октябрь.

    Напомним, что ноябрьские выборы были назначены после того, как бывший президент региона Додик был отстранен от должности и политики на шесть лет за игнорирование решений международного миротворческого представителя и Конституционного суда Боснии.

    Каран, бывший министр правительства Республики Сербской, в ходе кампании выступал за продолжение политики Додика, которая блокировала политические реформы в Боснии.

    "Это ночь, с которой мы начинаем заново делать то, что делали последние 23 года, но с еще большей энергией", - заключил он.

    Республика Сербская Милорад Додик Синиша Каран президентские выборы
    Ты - Король

    Последние новости

    03:54

    Правящая в Таиланде партия победила на выборах в парламент

    Другие страны
    03:08

    Союзник Додика побеждает на повторном голосовании за пост президента Республики Сербской БиГ

    Другие страны
    02:54

    В Мехико сработала система сейсмического оповещения

    Другие страны
    02:12

    Премьер Грузии: Отношения с ЕС по-прежнему остаются плохими

    В регионе
    01:42

    ANSA: В Италии диверсию на железной дороге расследуют как теракт

    Другие страны
    01:11

    Daily Post: В Нигерии в автокатастрофе погибли 30 человек

    Другие страны
    00:48

    В Идлибе затопило 14 лагерей беженцев, идет спасательная операция

    Другие страны
    00:17

    Франция передаст Украине на время ремонта еще один радар к SAMP/T

    Другие страны
    23:54

    В Шамкире автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

    Происшествия
    Лента новостей