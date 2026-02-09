Премьер Грузии: Отношения с ЕС по-прежнему остаются плохими

Отношения Грузии и Евросоюза не изменились, как и в предыдущие годы они на низкой отметке.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу "Имеди".

"Мы надеемся, что Евросоюз и его бюрократия сумеют вернуть суверенитет. В таком случае, обстановка изменится, однако пока ситуация остается тяжелой для европейской бюрократии, соответственно, у нас такой же уровень отношений, каким он был в предыдущих годах, что очень жаль", - сказал Кобахидзе.

По словам главы грузинского кабмина, несколько лет подряд Грузия сталкивается с внешним давлением.

Напомним, что в мае 2024 года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", и отношения страны с ЕС и США стали ухудшаться. ЕС неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры "Грузинской мечты - Демократической Грузии" неизменно настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.