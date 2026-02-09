Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Премьер Грузии: Отношения с ЕС по-прежнему остаются плохими

    В регионе
    • 09 февраля, 2026
    • 02:12
    Премьер Грузии: Отношения с ЕС по-прежнему остаются плохими

    Отношения Грузии и Евросоюза не изменились, как и в предыдущие годы они на низкой отметке.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу "Имеди".

    "Мы надеемся, что Евросоюз и его бюрократия сумеют вернуть суверенитет. В таком случае, обстановка изменится, однако пока ситуация остается тяжелой для европейской бюрократии, соответственно, у нас такой же уровень отношений, каким он был в предыдущих годах, что очень жаль", - сказал Кобахидзе.

    По словам главы грузинского кабмина, несколько лет подряд Грузия сталкивается с внешним давлением.

    Напомним, что в мае 2024 года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", и отношения страны с ЕС и США стали ухудшаться. ЕС неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры "Грузинской мечты - Демократической Грузии" неизменно настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.

    Ты - Король

    Последние новости

    02:12

    Премьер Грузии: Отношения с ЕС по-прежнему остаются плохими

    В регионе
    01:42

    ANSA: В Италии диверсию на железной дороге расследуют как теракт

    Другие страны
    01:11

    Daily Post: В Нигерии в автокатастрофе погибли 30 человек

    Другие страны
    00:48

    В Идлибе затопило 14 лагерей беженцев, идет спасательная операция

    Другие страны
    00:17

    Франция передаст Украине на время ремонта еще один радар к SAMP/T

    Другие страны
    23:54

    В Шамкире автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

    Происшествия
    23:24

    Стала известна дата визита вице-президента США в Азербайджан

    Внешняя политика
    23:21
    Фото

    В Баку завершился международный турнир по бадминтону

    Индивидуальные
    23:19

    "Интер" разгромил "Сассуоло"

    Спорт
    Лента новостей