ANSA: В Италии диверсию на железной дороге расследуют как теракт
Другие страны
- 09 февраля, 2026
- 01:42
Дело о перерезанных кабелях на железной дороге вблизи итальянской Болоньи расследуется как акт терроризма.
Как передает Report, об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники в правоохранительных органах Италии.
По его данным, прокуратура Болоньи получила материалы от спецподразделения полиции. Пока фигуранты не установлены
Ранее в районе Болоньи были обрезаны кабели на участке железной дороги. При этом на другом направлении было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое обезвредили. Не исключается, что инциденты, приведшие к большим задержкам в движении поездов, могут быть связаны с анархистами и начавшейся в Италии Олимпиадой.
