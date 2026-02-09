Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    ANSA: В Италии диверсию на железной дороге расследуют как теракт

    Другие страны
    • 09 февраля, 2026
    • 01:42
    ANSA: В Италии диверсию на железной дороге расследуют как теракт

    Дело о перерезанных кабелях на железной дороге вблизи итальянской Болоньи расследуется как акт терроризма.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники в правоохранительных органах Италии.

    По его данным, прокуратура Болоньи получила материалы от спецподразделения полиции. Пока фигуранты не установлены

    Ранее в районе Болоньи были обрезаны кабели на участке железной дороги. При этом на другом направлении было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое обезвредили. Не исключается, что инциденты, приведшие к большим задержкам в движении поездов, могут быть связаны с анархистами и начавшейся в Италии Олимпиадой.

