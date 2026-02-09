Daily Post: В Нигерии в автокатастрофе погибли 30 человек
Другие страны
- 09 февраля, 2026
- 01:11
Более 30 человек погибли, многие получили ранения в результате ДТП в штате Кано на северо-востоке Нигерии.
Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Post со ссылкой на губернатора штата Аббу Юсуфа.
По предварительным данным, трейлер, перевозивший людей, попал в катастрофу по неосторожности водителя на шоссе, ведущем в город Гуджунгу, в районе населенного пункта Кванар-Барде.
Пострадавшие доставлены в больницы штата для оказания медицинской помощи.
