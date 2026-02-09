Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Daily Post: В Нигерии в автокатастрофе погибли 30 человек

    Другие страны
    • 09 февраля, 2026
    • 01:11
    Более 30 человек погибли, многие получили ранения в результате ДТП в штате Кано на северо-востоке Нигерии.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Post со ссылкой на губернатора штата Аббу Юсуфа.

    По предварительным данным, трейлер, перевозивший людей, попал в катастрофу по неосторожности водителя на шоссе, ведущем в город Гуджунгу, в районе населенного пункта Кванар-Барде.

    Пострадавшие доставлены в больницы штата для оказания медицинской помощи.

    Нигерия ДТП пострадавшие
    Nigeriyada baş verən yol qəzasında 30 nəfər ölüb
