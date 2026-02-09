İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Digər ölkələr
    • 09 fevral, 2026
    • 01:13
    Nigeriyada baş verən yol qəzasında 30 nəfər ölüb

    Nigeriyanın şimal-şərqindəki Kano ştatında baş verən yol qəzasında 30-dan çox insan ölüb, çoxlu sayda insan yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Daily Post" qəzeti ştat qubernatoru Abba Yusufa istinadən məlumat yayıb.

    İlkin məlumatlara görə, Kvanar-Barde kəndi yaxınlığındakı Qujunqa şəhərinə aparan magistral yolda sürücünün səhlənkarlığı səbəbindən insanları daşıyan qoşqu qəzaya uğrayıb.

    Yaralılar tibbi yardım üçün ştatdakı xəstəxanalara aparılıblar.

    Nigeriya yol qəza
