İsraildə fövqəladə vəziyyət daha 10 gün uzadılacaq
Region
- 02 mart, 2026
- 00:12
İsraildə fövqəladə vəziyyət 12 marta qədər uzadılacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin "12"ci kanalı məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, hökumət bu qərarı telefon səsverməsindən sonra təsdiqləyib.
Fövqəladə vəziyyət ölkədə 28 fevralda, İrana qarşı hərbi əməliyyatın ilk saatlarında elan edilib.
