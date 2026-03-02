Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Правительство Израиля продлило чрезвычайное положение в стране на 10 дней

    Режим чрезвычайного положения в Израиле будет продлен до 12 марта.

    Как передает Report со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения, такое решение одобрило по итогам телефонного голосования правительство страны.

    Чрезвычайное положение было введено в стране 28 февраля в первые часы операции против Ирана. Как отмечает телеканал, оно может быть отменено раньше, если военная кампания завершится до 12 марта, но может быть и продлено, если боевые действия не завершатся к тому времени.

    İsraildə fövqəladə vəziyyət daha 10 gün uzadılacaq

