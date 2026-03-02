Правительство Израиля продлило чрезвычайное положение в стране на 10 дней

Режим чрезвычайного положения в Израиле будет продлен до 12 марта.

Как передает Report со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения, такое решение одобрило по итогам телефонного голосования правительство страны.

Чрезвычайное положение было введено в стране 28 февраля в первые часы операции против Ирана. Как отмечает телеканал, оно может быть отменено раньше, если военная кампания завершится до 12 марта, но может быть и продлено, если боевые действия не завершатся к тому времени.