Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Стала известна дата визита вице-президента США в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 08 февраля, 2026
    • 23:24
    Стала известна дата визита вице-президента США в Азербайджан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс 10–11 февраля посетит Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Вэнса в комментарии Радио Свобода.

    Джей Ди Вэнс совершит визит в Армению 9–10 февраля, а 10–11 февраля - в Азербайджан.

    Отметим, что в ходе визита в Азербайджан вице-президента США Джей Ди Вэнса будет сопровождать заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг.

    Визиты Вэнса и Хелберга в Армению и Азербайджан направлены на продвижение мирных усилий администрации США, а также инициативы "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания"(TRIPP).

    Джей Ди Вэнс Армения Азербайджан визит
    ABŞ-nin vitse-prezidentinin Azərbaycana səfərinin tarixi məlum olub
    Ты - Король

    Последние новости

    23:24

    Стала известна дата визита вице-президента США в Азербайджан

    Внешняя политика
    23:21
    Фото

    В Баку завершился международный турнир по бадминтону

    Индивидуальные
    23:19

    "Интер" разгромил "Сассуоло"

    Спорт
    23:05

    В Ливане при обрушении пятиэтажного дома погибли шесть человек

    Другие страны
    22:49

    Застолье с односельчанином завершилось убийством — подробности — ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    22:20

    Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший в Дели, совершил вынужденную посадку в Баку

    Инфраструктура
    22:01

    Дональд Трамп призвал американцев исправить избирательную систему страны

    Другие страны
    21:45
    Фото

    Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с Гянджинским центром аутизма

    Внутренняя политика
    21:34

    Индия отказывается от российской нефти ради соглашений с США

    Другие страны
    Лента новостей