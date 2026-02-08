Стала известна дата визита вице-президента США в Азербайджан
Внешняя политика
08 февраля, 2026
- 23:24
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 10–11 февраля посетит Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Вэнса в комментарии Радио Свобода.
Джей Ди Вэнс совершит визит в Армению 9–10 февраля, а 10–11 февраля - в Азербайджан.
Отметим, что в ходе визита в Азербайджан вице-президента США Джей Ди Вэнса будет сопровождать заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг.
Визиты Вэнса и Хелберга в Армению и Азербайджан направлены на продвижение мирных усилий администрации США, а также инициативы "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания"(TRIPP).
