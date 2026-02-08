İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    ABŞ-nin vitse-prezidentinin Azərbaycana səfərinin tarixi məlum olub

    Xarici siyasət
    • 08 fevral, 2026
    • 23:21
    ABŞ-nin vitse-prezidentinin Azərbaycana səfərinin tarixi məlum olub

    ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens 10-11 fevral tarixlərində Azərbaycana səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Vensin mətbuat katibi Azadlıq Radiosuna açıqlamasında deyib.

    Cey Di Vens fevralın 9-10 fevral tarixlərində Ermənistana, 10-11 fevral tarixlərində isə Azərbaycana səfər həyata keçirəcək.

    Qeyd edək ki, ABŞ Dövlət katibinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Ceykob Helberq Azərbaycan səfəri zamanı vitse-prezident Cey Di Vensi müşayiət edəcək.

    Vens və Helberqin Ermənistan və Azərbaycana səfəri ABŞ administrasiyasının sülh səylərinin, eləcə də "Beynəlxalq sülh və rifah naminə Tramp marşrutu" (TRIPP) təşəbbüsünün təşviqinə yönəlib.

    ABŞ Azərbaycan
    Стала известна дата визита вице-президента США в Азербайджан

    Son xəbərlər

    23:21

    ABŞ-nin vitse-prezidentinin Azərbaycana səfərinin tarixi məlum olub

    Xarici siyasət
    23:17
    Foto

    Gəncədə qadın güləşi üzrə yeniyetmələrin ölkə çempionatı keçirilib

    Fərdi
    23:11

    Şəmkirdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralılar var

    Hadisə
    23:10

    "İnter" "Sassuolo"nu darmadağın edib

    İdman
    22:54

    Qərbi Azərbaycan İcması ABŞ-ın vitse-prezidentinə bəyanat ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    22:38
    Foto

    Bakıda təşkil olunan badminton üzrə beynəlxalq turnir başa çatıb

    Fərdi
    22:32

    Həmkəndlisi ilə yeyib-içib, sonra öldürüb - Göygöldəki qətlin təfərrüatı - YENİLƏNİB

    Hadisə
    22:31

    Vitali Stepanovski: "Sabah"la oyunda səhvlərə yol verdik və şanslarımızı dəyərləndirə bilmədik"

    Komanda
    22:19

    Londondan Dehliyə uçan təyyarə Bakıda məcburi eniş edib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti