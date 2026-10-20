Azərbaycanəsilli reper "Navai" Qazaxıstandan çıxarılıb, narkotiklə bağlı cinayət işinə xitam verilib
- 20 oktyabr, 2026
- 12:39
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Azərbaycanəsilli rusiyalı reper "Navai" ləqəbi ilə tanınan Navai Bəkirovla bağlı cinayət işinə Qazaxıstanda xitam verilib, sənətçi ölkədən çıxarılıb.
"Report" "Zakon.kz"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Jambıl vilayətinin Polis Departamentinin mətbuat xidməti məlumat verib.
Məlumata əsasən, Bəkirov oktyabrın 13-də Qırğızıstandan Qazaxıstana daxil olarkən "Korday" sərhəd məntəqəsində saxlanılıb. Polisin məlumatına görə, sənətçinin olduğu avtomobilin yoxlanılması zamanı narkotik maddə aşkar edilib.
"Rusiyalı rep ifaçısı ilə bağlı cinayət işinə cinayət-prosessual qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq, onun ilk dəfə hüquq pozuntusu törətməsi və fəal peşmanlığı nəzərə alınaraq, bəraət verməyən əsaslarla xitam verilib. Qəbul edilmiş prosessual qərar nəzarət orqanı tərəfindən təsdiq edilib. Əcnəbi vətəndaş ölkə hüdudlarından kənara çıxarılıb", - məlumatda deyilir.