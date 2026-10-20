Рэпера Navai выдворили из Казахстана, уголовное дело о наркотиках прекращено

Уголовное дело в отношении российского рэпера азербайджанского происхождения Наваи Бакирова, известного под псевдонимом Navai, прекращено в Казахстане, артист выдворен из страны.

Как передает Report со ссылкой на Zakon.kz, об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области.

Согласно информации, Бакирова задержали 13 октября на пограничном пункте "Кордай" при въезде в Казахстан из Кыргызстана. По данным полиции, при досмотре автомобиля, в котором находился артист, обнаружили наркотическое вещество.

"Уголовное дело в отношении российского рэп-исполнителя прекращено по нереабилитирующим основаниям с учетом впервые совершенного им правонарушения, деятельного раскаяния в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Принятое процессуальное решение утверждено надзорным органом. Иностранный гражданин выдворен за пределы страны", - говорится в сообщении.