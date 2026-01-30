Naxçıvan Ali Məclisinin yaz sessiyasının ilk iclasının gündəliyi açıqlanıb
Daxili siyasət
- 30 yanvar, 2026
- 21:14
Naxçıvan Ali Məclisinin yaz sessiyasının ilk iclasının gündəliyi açıqlanıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, yeddinci çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 2026-cı il yaz sessiyasının 2 fevral tarixində keçiriləcək ilk iclasının gündəliyi müəyyənləşib.
Gündəliyə üç məsələ daxil edilib. Belə ki, iclasda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 2026-cı il yaz sessiyası üzrə qanunvericilik işləri planının təsdiqi müzakirə olunacaq. Eyni zamanda, Ali Məclisin Hesablayıcı və İntizam komissiyalarının yaradılması məsələlərinə baxılacaq.
Son xəbərlər
01:24
KİV: İraqda prezident seçkiləri fevralın 1-də keçiriləcəkDigər ölkələr
00:45
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Arınc İncə türk tayfasına mənsub olan ərlər yurdudurDaxili siyasət
00:19
"Mançester Siti"nin futbolçusu Diaşın evi qarət edilibHadisə
00:01
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasından 142 il ötürDaxili siyasət
23:56
Tramp: ABŞ digər ölkələri Venesuelada neft çıxarmağa dəvət edirDigər ölkələr
23:52
Foto
Leyla Əliyeva BMT-nin Cenevrə ofisində "Azərbaycan otağı" ilə tanış olubXarici siyasət
23:52
Foto
Leyla Əliyevanın iştirakı ilə Cenevrədə Xəzər dənizinin ekoloji problemləri müzakirə olunubXarici siyasət
23:41
"Evdə tək" filmində Kevin obrazının anası rolunu oynayan aktrisa vəfat edibİncəsənət
23:35