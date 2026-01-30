İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Naxçıvan Ali Məclisinin yaz sessiyasının ilk iclasının gündəliyi açıqlanıb

    Daxili siyasət
    30 yanvar, 2026
    21:14
    Naxçıvan Ali Məclisinin yaz sessiyasının ilk iclasının gündəliyi açıqlanıb

    Naxçıvan Ali Məclisinin yaz sessiyasının ilk iclasının gündəliyi açıqlanıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, yeddinci çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 2026-cı il yaz sessiyasının 2 fevral tarixində keçiriləcək ilk iclasının gündəliyi müəyyənləşib.

    Gündəliyə üç məsələ daxil edilib. Belə ki, iclasda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 2026-cı il yaz sessiyası üzrə qanunvericilik işləri planının təsdiqi müzakirə olunacaq. Eyni zamanda, Ali Məclisin Hesablayıcı və İntizam komissiyalarının yaradılması məsələlərinə baxılacaq.

    Naxçıvan Ali Məclisi yaz sessiyası komissiya

