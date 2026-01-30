Atletika üzrə Bakı Beynəlxalq qış turniri keçirilib
Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Atletika Federasiyası, "Atletika" İdman Klubunun təşkilatçılığı və Dünya Atletikasının dəstəyi ilə Bakı Beynəlxalq qış turniri keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, açılış mərasimində çıxış edən federasiyanın vitse-prezidenti Könül Nurullayeva və Gənclər və İdman Nazirliyinin sektor müdiri Sevda Mirzəyeva yarışın əhəmiyyətindən danışaraq iştirakçılara uğurlar arzulayıblar.
Bakı Atletika Mərkəzində keçirilən turnirdə yerli idmançılarla yanaşı, Tacikistan və Qırğızıstanı təmsil edən 60-a yaxın atlet mübarizə aparıb.
60 metr məsafəyə qaçışda kişilər arasında Tembo Con bütün rəqiblərini qabaqlayıb. Qadınların mübarizəsində isə Lamiyə Vəliyeva beynəlxalq yarışın qalibi olub. Üçtəkanla tullanmada Rüstəm Məmmədov fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Uzunluğa tullanmada isə Qırğızıstan təmsilçisi Timur İsakov daha yüksək nəticə göstərərək 1-ci yeri tutub. Həmçinin, U-18 kateqoriyasında oğlanlar və qızlar arasında müxtəlif növlərdə qaliblər müəyyənləşib.