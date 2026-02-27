Tramp: Ola bilsin, Kubanı dostcasına özümüzə birləşdirək
Digər ölkələr
- 27 fevral, 2026
- 22:50
Kuba hökuməti ABŞ ilə danışıqlar aparır və onlar indi ciddi çətinlikdədirlər.
"Report" "FoxNews"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp KİV-ə bildirib.
"Onların pulu yoxdur, ümumiyyətlə hazırda heç nələri yoxdur və ola bilsin ki, biz Kubanı dostcasına özümüzə birləşdirək. Bizdə, burada Kubaya qayıtmaq istəyən insanlar yaşayır", - o deyib.
Son xəbərlər
23:02
İsveçrə səfiri: Gəncədəki sənaye müəssisələri ilə əməkdaşlıq üçün geniş imkanlarımız varSənaye
22:50
Tramp: Ola bilsin, Kubanı dostcasına özümüzə birləşdirəkDigər ölkələr
22:40
Jorj Mikautadze La Liqada fevralın ən yaxşı futbolçusu seçilibFutbol
22:39
İtaliyada tramvay relsdən çıxıb, ölənlər varDigər ölkələr
22:30
Rəşad Nəbiyev "Böyük Dəbilqə" turnirində medal qazanan idmançıları təbrik edibFərdi
22:23
Bill Klinton Epşteyn işi ilə əlaqəsini təkzib edibDigər ölkələr
22:12
Biləsuvar və Cəlilabadda güclü külək bir sıra fəsadlara səbəb olubDigər
22:09
Video
Tramp İranla danışıqlardan narazıdırDigər ölkələr
21:51