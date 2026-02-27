İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Tramp: Ola bilsin, Kubanı dostcasına özümüzə birləşdirək

    Digər ölkələr
    • 27 fevral, 2026
    • 22:50
    Tramp: Ola bilsin, Kubanı dostcasına özümüzə birləşdirək

    Kuba hökuməti ABŞ ilə danışıqlar aparır və onlar indi ciddi çətinlikdədirlər.

    "Report" "FoxNews"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp KİV-ə bildirib.

    "Onların pulu yoxdur, ümumiyyətlə hazırda heç nələri yoxdur və ola bilsin ki, biz Kubanı dostcasına özümüzə birləşdirək. Bizdə, burada Kubaya qayıtmaq istəyən insanlar yaşayır", - o deyib.

    Donald Tramp ABŞ Kuba
    Трамп: Возможно, мы дружественно поглотим Кубу

    Son xəbərlər

    23:02

    İsveçrə səfiri: Gəncədəki sənaye müəssisələri ilə əməkdaşlıq üçün geniş imkanlarımız var

    Sənaye
    22:50

    Tramp: Ola bilsin, Kubanı dostcasına özümüzə birləşdirək

    Digər ölkələr
    22:40

    Jorj Mikautadze La Liqada fevralın ən yaxşı futbolçusu seçilib

    Futbol
    22:39

    İtaliyada tramvay relsdən çıxıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    22:30

    Rəşad Nəbiyev "Böyük Dəbilqə" turnirində medal qazanan idmançıları təbrik edib

    Fərdi
    22:23

    Bill Klinton Epşteyn işi ilə əlaqəsini təkzib edib

    Digər ölkələr
    22:12

    Biləsuvar və Cəlilabadda güclü külək bir sıra fəsadlara səbəb olub

    Digər
    22:09
    Video

    Tramp İranla danışıqlardan narazıdır

    Digər ölkələr
    21:51

    Neven Svetiçanin: Bakı ilə İrəvan arasında normallaşma Avropanın təhlükəsizlik arxitekturasına təsir edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti