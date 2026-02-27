Трамп: Возможно, мы дружественно поглотим Кубу

Кубинское правительство ведет с нами переговоры, и, они сейчас в серьезных неприятностях.

Как передает Report со ссылкой на FoxNews, об этом СМИ заявил президент США Дональд Трамп.

У них нет денег, у них вообще ничего нет на данный момент… и, возможно, мы дружественно поглотим Кубу. У нас здесь живут люди, которые хотят вернуться на Кубу.