    Трамп: Возможно, мы дружественно поглотим Кубу

    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 22:38
    Трамп: Возможно, мы дружественно поглотим Кубу

    Кубинское правительство ведет с нами переговоры, и, они сейчас в серьезных неприятностях.

    Как передает Report со ссылкой на FoxNews, об этом СМИ заявил президент США Дональд Трамп.

    У них нет денег, у них вообще ничего нет на данный момент… и, возможно, мы дружественно поглотим Кубу. У нас здесь живут люди, которые хотят вернуться на Кубу.

