Трамп: Возможно, мы дружественно поглотим Кубу
- 27 февраля, 2026
- 22:38
Кубинское правительство ведет с нами переговоры, и, они сейчас в серьезных неприятностях.
Как передает Report со ссылкой на FoxNews, об этом СМИ заявил президент США Дональд Трамп.
У них нет денег, у них вообще ничего нет на данный момент… и, возможно, мы дружественно поглотим Кубу. У нас здесь живут люди, которые хотят вернуться на Кубу.
