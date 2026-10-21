Во Франции резко вырос спрос на оружие после массовых беспорядков

Во Франции владельцы бизнеса начали массово приобретать средства самообороны после беспорядков, охвативших ряд городов страны 17 октября.

Как передает Report со ссылкой на портал 20 Minutes, владельцы оружейных магазинов фиксируют резкий рост числа заказов от предпринимателей, опасающихся новых нападений и случаев мародерства.

В социальных сетях бизнесмены создают сообщества для совместной защиты своего имущества. Так, в департаменте Атлантические Пиренеи один из предпринимателей основал ассоциацию "Черная повязка" и призвал коллег объединить усилия для защиты магазинов 24 октября.

Крупные компании Louis Vuitton и Hermès уже воспользовались услугами частных охранных организаций.

"Это действительно тенденция во всех городах, пострадавших от мародерства", - заявил глава Национальной ассоциации оружейников Ив Голетти.

По данным ассоциации, среди новых покупателей преобладают предприниматели и граждане, опасающиеся проникновения участников беспорядков в их дома.

В Лионе, Тулузе, Бордо и Ницце особой популярностью пользуются пистолеты, стреляющие резиновыми пулями, а также перцовые баллончики и телескопические дубинки.

Продавцы оружия отмечают, что понимают обеспокоенность предпринимателей, однако предостерегают их от применения оружия из-за возможных юридических последствий.

"В целом довольно сложно добиться признания самообороны, в частности из-за критерия соразмерности, который предполагает, что ответные действия должны соответствовать характеру нападения", - пояснил адвокат из Лилля Мартен Мезуроль.

По словам юриста, он не припоминает случаев из своей практики, когда суд признавал правомерным применение оружия для защиты имущества.