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    Fransada kütləvi iğtişaşlardan sonra silaha tələbat artıb

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2026
    • 23:21
    Fransada kütləvi iğtişaşlardan sonra silaha tələbat artıb

    Fransada biznes sahibləri 17 oktyabrda bir neçə şəhəri bürüyən iğtişaşlardan sonra kütləvi şəkildə özünümüdafiə avadanlıqları almağa başlayıblar.

    "Report"un "20 Minutes" portalına istinadən məlumatına görə, silah dükanlarının sahibləri hücumlardan və talanlardan ehtiyat edən biznesmenlərdən sifarişlərin kəskin artımını qeydə alırlar.

    Biznesmenlər əmlaklarını birgə qorumaq üçün sosial şəbəkələrdə icmalar yaradırlar. Belə ki, Atlantikin Pireney departamentində bir sahibkar "Qara qolbaq" Assosiasiyasını təsis edib və oktyabrın 24-də həmkarlarını mağazalarını qorumaq üçün səylərini birləşdirməyə çağırıb.

    "Louis Vuitton" və "Hermès" kimi böyük şirkətlər artıq özəl təhlükəsizlik şirkətlərinin xidmətlərindən istifadə edirlər.

    "Bu, talanlardan təsirlənən bütün şəhərlərdə həqiqətən də bir tendensiyadır", - Milli Silah Ustaları Assosiasiyasının rəhbəri İv Qolletti bildirib.

    Assosiasiyanın məlumatına görə, yeni alıcıların əksəriyyəti iğtişaşçıların evlərinə girəcəyindən ehtiyatlanan sahibkarlar və vətəndaşlardır.

    Lion, Tuluza, Bordo və Nitsa şəhərlərində rezin güllələr, eləcə də bibər qazı və teleskopik dəyənəklər xüsusilə populyardır.

    Silah satıcıları biznes sahiblərinin narahatlıqlarını başa düşdüklərini, lakin mümkün hüquqi nəticələrə görə onları silah istifadə etməmək barədə xəbərdar etdiklərini söyləyirlər.

    "Ümumiyyətlə, özünümüdafiə tanınmasını əldə etmək olduqca çətindir, xüsusən mütənasiblik meyarına görə. Bu meyar cavab tədbirinin hücumun təbiətinə uyğun olmasını tələb edir", - Lilldə yaşayan vəkil Martin Mesurol izah edib.

    Hüquqşünasın sözlərinə görə, öz təcrübəsində məhkəmənin qanuni əmlakı qorumaq üçün silah istifadəsinə dair qərar çıxardığı heç bir işi xatırlamır.

    Kütləvi iğtişaşlar Silah satışı Sahibkarlar Fransa
    Во Франции резко вырос спрос на оружие после массовых беспорядков
    44 filmi
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