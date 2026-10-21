В Брюсселе семьи пропавших без вести азербайджанцев встретились с представителями ЕС

В Брюсселе 21 октября в Европейской службе внешних связей (EEAS) состоялась встреча с членами общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе".

Как сообщает Report, представители объединения встретились с советником по политическим вопросам специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Окке Боувманом и координатором по связям с Азербайджаном Марко Кардинали.

В ходе встречи, продолжавшейся около часа, семьи пропавших без вести азербайджанцев заявили, что Армения даже в постконфликтный период не предоставила никакой информации об их близких.

Председатель общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе" Кенуль Бехбудова сообщила, что 20 октября семьи пропавших без вести азербайджанцев провели акцию протеста в Брюсселе на площади Люксембург перед зданием Европейского парламента и приняли заявление.

Она подчеркнула, что Армения несет прямую ответственность за судьбу пропавших без вести азербайджанцев и обязана предоставить Азербайджану информацию о местах массовых захоронений. По словам Бехбудовой, обнаруженные на сегодняшний день на освобожденных территориях Азербайджана 32 массовых захоронения являются лишь небольшим свидетельством масштабной гуманитарной трагедии.

На встрече также было отмечено, что сегодня на площади Шумана в Брюсселе состоялась еще одна акция семей пропавших без вести азербайджанцев. Члены общественного объединения заявили, что не намерены молчать, пока не получат сведения о своих близких, и продолжат проводить акции протеста.