Putin Kremldə Laricani ilə görüşüb
Region
- 30 yanvar, 2026
- 21:54
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu ölkədə səfərdə olan İran Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricanini qəbul edib.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov açıqlayıb.
Kremldə baş tutan görüşün müzakirə mövzuları barədə məlumat verilməyib.
Qeyd edək ki, Laricaninin Moskvaya səfəri əvvəlcədən elan edilməyib.
Son xəbərlər
01:24
KİV: İraqda prezident seçkiləri fevralın 1-də keçiriləcəkDigər ölkələr
00:45
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Arınc İncə türk tayfasına mənsub olan ərlər yurdudurDaxili siyasət
00:19
"Mançester Siti"nin futbolçusu Diaşın evi qarət edilibHadisə
00:01
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasından 142 il ötürDaxili siyasət
23:56
Tramp: ABŞ digər ölkələri Venesuelada neft çıxarmağa dəvət edirDigər ölkələr
23:52
Foto
Leyla Əliyeva BMT-nin Cenevrə ofisində "Azərbaycan otağı" ilə tanış olubXarici siyasət
23:52
Foto
Leyla Əliyevanın iştirakı ilə Cenevrədə Xəzər dənizinin ekoloji problemləri müzakirə olunubXarici siyasət
23:41
"Evdə tək" filmində Kevin obrazının anası rolunu oynayan aktrisa vəfat edibİncəsənət
23:35