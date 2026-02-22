İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının bağlanış mərasimi keçirilib

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının bağlanış mərasimi keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, tədbirdə Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti Mahir Məmmədov, şahmatçılar, məşqçilər və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.

    Tədbir çərçivəsində qaliblərin mükafatlandırma mərasimi baş tutub.

    Qeyd edək ki, kişilər arasında Məhəmməd Muradlı, qadınlarda isə Ülviyyə Fətəliyeva Azərbaycan çempionu olub.

    Yarışın mükafat fondu 92 min manat təşkil edib. Bu məbləğdən 62 min manat kişilərin, 30 min manat isə qadınların çempionatına aiddir.

