    Cüdo üzrə kişilər arasında Liqa yarışının I turu keçirilib

    Fərdi
    • 06 mart, 2026
    • 20:22
    Cüdo üzrə kişilər arasında Liqa yarışının I turu keçirilib

    Martın 6-da cüdo üzrə kişilər arasında Liqa yarışının I turu keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan turnirdə 49 klub və idman cəmiyyətini təmsil edən 223 idmançı 7 çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparıb.

    Bu il kişilər arasında Liqa yarışının 3 turunun keçirilməsi planlaşdırılır. Turların yekununa əsasən idmançıların reytinq siyahısı formalaşacaq.

    Mükafatçıları təqdim edirik:

    Kişilər

    60 kq

    1. Babarəhim Mirzəyev (Judo Club 2012)

    2. Nicat Məmmədli (Alov İK)

    3. Röyal Qayıbov (Judo Club 2012)

    3. Kənan Hüseynov (Atilla İK)

    66 kq

    1. Rəşad Yelkiyev (Kanokan-TT İK)

    2. Zahir Ağazadə (Safarov Judo Academy)

    3. Elşən Əsədov (Atilla İK)

    3. Hüseyn Allahyarov (Judo Club 2012)

    73 kq

    1. Mehdi Cəfərov (Spartak Wrestle Zone)

    2. Əbil Yusubov (Atilla İK)

    3. Səid Şərifov (Judo Club 2012)

    3. İbrahim Əliyev (Judo Club 2012)

    81 kq

    1. Roman Qarayev (Qəbələ Bakı)

    2. Məhəmməd Ağakişiyev (Sərhədçi İM)

    3. Yusif Namazlı (Judo Club 2012)

    3. Səid Rzayev (Sərhədçi İM)

    90 kq

    1. Mehdi Abbasov (Qəbələ Bakı)

    2. Nihad Şıxəlizadə (FHN İSK)

    3. Xəyyam Əliyev (Azəri-Cüdo İKİB)

    3. Rəsul Quliyev (Azəri-Cüdo İKİB)

    100 kq

    1. Canpolad Əliyev (Azəri-Cüdo İKİB)

    2. Tunar Fərzəliyev (Judo Club 2012)

    3. Hüseyn Eyvazlı (Qəbələ İK şəhər)

    3. Şahin Əsədov (FHN İSK)

    +100 kq

    1. Ramazan Əhmədov (Kanokan-TT İK)

    2. Eldar Əliyev (Atilla İK)

    3. Qurban Məmmədli (Judo Club 2012)

    3. Camal Feyziyev (Sərhədçi İM)

    20:22
