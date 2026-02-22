Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Баку состоялась церемония закрытия чемпионата Азербайджана по шахматам

    22 февраля, 2026
    • 22:43
    В Баку состоялась церемония закрытия чемпионата Азербайджана по шахматам

    В Баку состоялась церемония закрытия чемпионата Азербайджана по шахматам.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, шахматисты, тренеры и другие официальные лица.

    В рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей.

    Отметим, что среди мужчин чемпионом Азербайджана стал Мухаммед Мурадлы, а среди женщин - Ульвия Фаталиева.

    Призовой фонд соревнований составил 92 тысячи манатов. Из этой суммы 62 тыс. манатов приходится на призеров среди мужчин, а 30 тыс. манатов - среди женщин.

