Индивидуальные
- 22 февраля, 2026
- 22:43
В Баку состоялась церемония закрытия чемпионата Азербайджана по шахматам.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, шахматисты, тренеры и другие официальные лица.
В рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей.
Отметим, что среди мужчин чемпионом Азербайджана стал Мухаммед Мурадлы, а среди женщин - Ульвия Фаталиева.
Призовой фонд соревнований составил 92 тысячи манатов. Из этой суммы 62 тыс. манатов приходится на призеров среди мужчин, а 30 тыс. манатов - среди женщин.
