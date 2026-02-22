İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    ABŞ-nin hokkey millisi olimpiadada qızıl medal qazanıb

    Komanda
    • 22 fevral, 2026
    • 21:38
    ABŞ-nin hokkey millisi olimpiadada qızıl medal qazanıb

    ABŞ hokkey millisi İtaliyada keçirilən XXV Qış Olimpiya Oyunlarının qızıl medalını qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ yığması finalda Kanadanı əlavə vaxtda 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

    Amerikalıların heyətində Metyu Boldi və Cek Hyuz, kanadalılarda isə Keyl Makar fərqlənib.

    hokkey çempion XXV Qış Olimpiya Oyunları ABŞ yığması Kanada yığması
    Сборная США по хоккею выиграла золото Олимпиады-2026

    Son xəbərlər

    22:06

    Əraqçi İranın uranın zənginləşdirilməsindən imtina etməyəcəyini bildirib

    Region
    21:57
    Foto

    Kürdəmirdə qəza baş verib, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    21:42

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının bağlanış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    21:38

    ABŞ-nin hokkey millisi olimpiadada qızıl medal qazanıb

    Komanda
    21:33

    Lvovda terror aktı törətməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:30
    Foto

    Hyustonda Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    21:24

    Şahmat Federasiyasının prezidenti: "Pley-off Azərbaycan çempionatı üçün uyğun sistemdir"

    Fərdi
    21:15

    Berlində avtobus qəzasında azı 12 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    20:58

    Hindistan HHQ iki ildə üçüncü yerli istehsal olan Tejas təyyarəsini itirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti