ABŞ-nin hokkey millisi olimpiadada qızıl medal qazanıb
Komanda
- 22 fevral, 2026
- 21:38
ABŞ hokkey millisi İtaliyada keçirilən XXV Qış Olimpiya Oyunlarının qızıl medalını qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ yığması finalda Kanadanı əlavə vaxtda 2:1 hesabı ilə məğlub edib.
Amerikalıların heyətində Metyu Boldi və Cek Hyuz, kanadalılarda isə Keyl Makar fərqlənib.
Son xəbərlər
22:06
Əraqçi İranın uranın zənginləşdirilməsindən imtina etməyəcəyini bildiribRegion
21:57
Foto
Kürdəmirdə qəza baş verib, xəsarət alanlar varHadisə
21:42
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının bağlanış mərasimi keçirilibFərdi
21:38
ABŞ-nin hokkey millisi olimpiadada qızıl medal qazanıbKomanda
21:33
Lvovda terror aktı törətməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
21:30
Foto
Hyustonda Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilibXarici siyasət
21:24
Şahmat Federasiyasının prezidenti: "Pley-off Azərbaycan çempionatı üçün uyğun sistemdir"Fərdi
21:15
Berlində avtobus qəzasında azı 12 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
20:58