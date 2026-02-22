İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Pezeşkian: İran Cenevrədə ABŞ ilə danışıqlardan sonra ümidverici siqnallar alıb

    Region
    • 22 fevral, 2026
    • 23:30
    Pezeşkian: İran Cenevrədə ABŞ ilə danışıqlardan sonra ümidverici siqnallar alıb

    İran və ABŞ Cenevrədə keçirilən danışıqlar zamanı İranın nüvə proqramı ətrafındakı fikir ayrılıqlarının həlli üçün praktiki təklifləri mübadilə ediblər, "ümidverici siqnallar" var.

    "Report"un məlumatına görə, bunu İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkian bəyan edib.

    "İran regionda sülhə və sabitliyə sadiqdir. Son danışıqlar praktiki təkliflərin mübadiləsini əhatə etdi və ümidverici siqnallar verdi", – deyə o, "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Eyni zamanda, Pezeşkian vurğulayıb ki, respublika hakimiyyəti ABŞ-nin addımlarını diqqətlə izləməyə davam edir və hər hansı mümkün ssenari üçün lazım olan bütün tədbirləri görüb.

    İran ABŞ danışıqlar
    Пезешкиан: Иран получил обнадеживающие сигналы после переговоров с США в Женеве

    Son xəbərlər

    23:30

    Pezeşkian: İran Cenevrədə ABŞ ilə danışıqlardan sonra ümidverici siqnallar alıb

    Region
    23:03

    Meksikada narkokartel liderinin öldürülməsi fonunda iğtişaşlar başlayıb

    Digər ölkələr
    22:47

    FT: İranla Rusiya 500 milyon avroluq zenit-raket kompleksi tədarükü üzrə məxfi sövdələşmə bağlayıb

    Region
    22:21

    Malayziya sahillərində güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    22:06

    Əraqçi İranın uranın zənginləşdirilməsindən imtina etməyəcəyini bildirib

    Region
    21:57
    Foto
    Video

    Kürdəmirdə qəza baş verib, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    21:42
    Foto

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının bağlanış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    21:38

    ABŞ-nin hokkey millisi olimpiadada qızıl medal qazanıb

    Komanda
    21:33

    Lvovda terror aktı törətməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti