Пезешкиан: Иран получил обнадеживающие сигналы после переговоров с США в Женеве
В регионе
- 22 февраля, 2026
- 23:10
Иран и США в ходе непрямых переговоров в Женеве обменялись практическими предложениями по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы, есть "обнадеживающие сигналы".
Как передает Report, об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
"Иран привержен миру и стабильности в регионе. Недавние переговоры включали обмен практическими предложениями и дали обнадеживающие сигналы", - написал он в X.
Вместе с тем Пезешкиан подчеркнул, что власти республики продолжают "внимательно следить за действиями США и сделали все необходимое для любого возможного сценария".
