    Пезешкиан: Иран получил обнадеживающие сигналы после переговоров с США в Женеве

    В регионе
    • 22 февраля, 2026
    • 23:10
    Пезешкиан: Иран получил обнадеживающие сигналы после переговоров с США в Женеве

    Иран и США в ходе непрямых переговоров в Женеве обменялись практическими предложениями по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы, есть "обнадеживающие сигналы".

    Как передает Report, об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

    "Иран привержен миру и стабильности в регионе. Недавние переговоры включали обмен практическими предложениями и дали обнадеживающие сигналы", - написал он в X.

    Вместе с тем Пезешкиан подчеркнул, что власти республики продолжают "внимательно следить за действиями США и сделали все необходимое для любого возможного сценария".

    Pezeşkian: İran Cenevrədə ABŞ ilə danışıqlardan sonra ümidverici siqnallar alıb
    Лента новостей