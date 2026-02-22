İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Kürdəmirdə qəza baş verib, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    22 fevral, 2026
    21:57
    Kürdəmirdə qəza baş verib, xəsarət alanlar var

    Kürdəmirdə baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı dörd nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Aran 1 qəsəbəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "AUDİ" markalı avtomobil ikisi azyaşlı olmaqla, dörd nəfəri vurub.

    Yaralılar dərhal Kürdəmir Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıblar.

    Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşları cəlb olunub. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.

