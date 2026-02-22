Kürdəmirdə qəza baş verib, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 22 fevral, 2026
- 21:57
Kürdəmirdə baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı dörd nəfər xəsarət alıb.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Aran 1 qəsəbəsində qeydə alınıb.
Belə ki, "AUDİ" markalı avtomobil ikisi azyaşlı olmaqla, dörd nəfəri vurub.
Yaralılar dərhal Kürdəmir Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıblar.
Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşları cəlb olunub. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.
