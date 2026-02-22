Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Кюрдамире автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 22 февраля, 2026
    • 22:17
    В Кюрдамире автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие

    В поселке Аран1 Кюрдамирского района четыре пешехода пострадали в дорожно-транспортном происшествии.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, среди пострадавших двое детей.

    Пострадавших экстренно доставили в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

    На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего выясняются.

