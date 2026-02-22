В Кюрдамире автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие
Происшествия
- 22 февраля, 2026
- 22:17
В поселке Аран1 Кюрдамирского района четыре пешехода пострадали в дорожно-транспортном происшествии.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, среди пострадавших двое детей.
Пострадавших экстренно доставили в Кюрдамирскую районную центральную больницу.
На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего выясняются.
Последние новости
22:32
FT: Иран и РФ заключили секретную сделку по поставке ПЗРК на сумму €500 млнВ регионе
22:17
Фото
В Кюрдамире автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшиеПроисшествия
22:07
У берегов Малайзии произошло мощное землетрясениеДругие страны
21:57
Арагчи заявил, что Иран не откажется от обогащения уранаВ регионе
21:40
Фото
В Хьюстоне состоялась международная конференция в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцидаВнешняя политика
21:26
Задержана женщина, подозреваемая в совершении теракта в украинском Львове - ОБНОВЛЕНОДругие страны
21:10
Шахрияр Мамедъяров: Со временем добиваться результатов становится труднееИндивидуальные
20:57
В Берлине в ДТП с автобусом пострадали не менее 12 человекДругие страны
20:39