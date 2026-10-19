Военный прокурор встретился с военнослужащими в Лачыне
- 19 октября, 2026
- 09:52
Будьте в курсе главных новостей!
Военный прокурор Бахруз Ахмедов встретился с военнослужащими в подразделениях Министерства обороны, дислоцированных в Лачынском районе.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Военную прокуратуру.
На встрече было подчеркнуто историческое значение шагов, проводимых под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева для обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.
Также отмечено, что защита достигнутых исторических побед, обеспечение безопасности государства и дальнейшее укрепление военной мощи остаются основными задачами Азербайджанской Армии.
Военнослужащим напомнили о важности укрепления морально-психологической подготовки, воинской дисциплины и законности, строгого соблюдения требований законодательства, а также довели до их сведения поручения и рекомендации генерального прокурора.
Кроме того, были проверены условия службы и быта военнослужащих. Они выразили благодарность руководству страны за внимание и заботу, а также заявили о готовности выполнять все поставленные задачи.
В завершение отличившимся военнослужащим вручили подарки.