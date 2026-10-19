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    Военный прокурор встретился с военнослужащими в Лачыне

    Армия
    • 19 октября, 2026
    • 09:52
    Военный прокурор встретился с военнослужащими в Лачыне

    Военный прокурор Бахруз Ахмедов встретился с военнослужащими в подразделениях Министерства обороны, дислоцированных в Лачынском районе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Военную прокуратуру.

    На встрече было подчеркнуто историческое значение шагов, проводимых под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева для обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

    Также отмечено, что защита достигнутых исторических побед, обеспечение безопасности государства и дальнейшее укрепление военной мощи остаются основными задачами Азербайджанской Армии.

    Военнослужащим напомнили о важности укрепления морально-психологической подготовки, воинской дисциплины и законности, строгого соблюдения требований законодательства, а также довели до их сведения поручения и рекомендации генерального прокурора.

    Кроме того, были проверены условия службы и быта военнослужащих. Они выразили благодарность руководству страны за внимание и заботу, а также заявили о готовности выполнять все поставленные задачи.

    В завершение отличившимся военнослужащим вручили подарки.

    Военный прокурор встретился с военнослужащими в Лачыне
    Военный прокурор встретился с военнослужащими в Лачыне
    Военный прокурор встретился с военнослужащими в Лачыне
    Военный прокурор встретился с военнослужащими в Лачыне
    Военный прокурор встретился с военнослужащими в Лачыне

    Военная прокуратура Бахруз Ахмедов
    Фото
    Bəhruz Əhmədov Laçında hərbçilərlə görüşüb
    Фото
    Military prosecutor meets with servicemen in Lachin
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