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    Bəhruz Əhmədov Laçında hərbçilərlə görüşüb

    Hərbi
    • 19 oktyabr, 2026
    • 09:35
    Bəhruz Əhmədov Laçında hərbçilərlə görüşüb

    Hərbi Prokuror Bəhruz Əhmədov Müdafiə Nazirliyinin Laçın rayonunda yerləşən bölmələrində hərbi qulluqçularla görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Hərbi Prokurorluqdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüşdə Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin təmin olunması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin tarixi əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Qeyd olunub ki, əldə olunmuş tarixi nailiyyətlərin qorunması, dövlətimizin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və hərbi qüdrətinin daha da möhkəmləndirilməsi Azərbaycan Ordusunun qarşısında duran əsas vəzifələrdəndir.

    Görüş zamanı hərbi qulluqçuların mənəvi-psixoloji hazırlığının, hərbi intizamın və qanunçuluğun möhkəmləndirilməsinin, qanunvericiliyin tələblərinə ciddi riayət olunmasının vacibliyi, eləcə də Baş Prokurorun tapşırıq və tövsiyələri diqqətə çatdırılıb.

    Həmçinin hərbi qulluqçuların xidmət və məişət şəraiti ilə tanış olunub. Hərbi qulluqçular göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə dərin minnətdarlıqlarını ifadə ediblər və qarşıya qoyulacaq bütün tapşırıqları vaxtında yerinə yetirməyə qadir olmalarını bildiriblər.

    Tədbirin sonunda xidmətdə fərqlənən hərbi qulluqçulara hədiyyələr təqdim edilib.

    Bəhruz Əhmədov Laçında hərbçilərlə görüşüb
    Bəhruz Əhmədov Laçında hərbçilərlə görüşüb
    Bəhruz Əhmədov Laçında hərbçilərlə görüşüb
    Bəhruz Əhmədov Laçında hərbçilərlə görüşüb
    Bəhruz Əhmədov Laçında hərbçilərlə görüşüb

    Bəhruz Əhmədov Azərbaycan Hərbi Prokurorluğu Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Laçın
    Foto
    Военный прокурор встретился с военнослужащими в Лачыне
    Foto
    Military prosecutor meets with servicemen in Lachin
    44 - Tezliklə
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