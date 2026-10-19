В Баку автомобиль после столкновения выехал на тротуар и сбил женщину
Происшествия
- 19 октября, 2026
- 09:38
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В Баку в ДТП с участием двух автомобилей погибла женщина.
Как сообщает Report, на проспекте Гянджа в Хатаинском районе Баку произошло столкновение автомобилей, управляемых Акбером Новрузовым и Эмилем Искендеровым.
От силы удара автомобиль Эмиля Искендерова выехал с проезжей части на тротуар и сбил Эльзану Алиеву 1981 года рождения.
Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.
По факту возбуждено уголовное дело.
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