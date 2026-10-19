В Баку автомобиль после столкновения выехал на тротуар и сбил женщину

В Баку в ДТП с участием двух автомобилей погибла женщина.

Как сообщает Report, на проспекте Гянджа в Хатаинском районе Баку произошло столкновение автомобилей, управляемых Акбером Новрузовым и Эмилем Искендеровым.

От силы удара автомобиль Эмиля Искендерова выехал с проезжей части на тротуар и сбил Эльзану Алиеву 1981 года рождения.

Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.

По факту возбуждено уголовное дело.