Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В Баку автомобиль после столкновения выехал на тротуар и сбил женщину

    Происшествия
    • 19 октября, 2026
    • 09:38
    В Баку автомобиль после столкновения выехал на тротуар и сбил женщину

    В Баку в ДТП с участием двух автомобилей погибла женщина.

    Как сообщает Report, на проспекте Гянджа в Хатаинском районе Баку произошло столкновение автомобилей, управляемых Акбером Новрузовым и Эмилем Искендеровым.

    От силы удара автомобиль Эмиля Искендерова выехал с проезжей части на тротуар и сбил Эльзану Алиеву 1981 года рождения.

    Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Наезд на пешехода
    Bakıda iki avtomobil toqquşub, səkidəki piyada ölüb
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    11:07
    Мелони созвала совещание в связи с беспорядками во время протестов молодежи
    Другие страны
    11:04
    В Премьер-лиге Азербайджана установлен рекорд по числу зрителей в сезоне
    Футбол
    10:50
    У берегов Греции перевернулся катер с мигрантами, погибли шесть человек
    Другие страны
    10:48
    "Нефтчи" забил 700-й гол на выезде в чемпионатах Азербайджана
    Футбол
    10:39
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта метанола на 8%
    Энергетика
    10:39
    Азербайджан за 9 месяцев экспортировал около 327 тыс. тонн азотных удобрений
    Энергетика
    10:32
    ГТК: ТОП-10 стран за 9 месяцев купили у Азербайджана около 16 млн тонн нефти
    Энергетика
    10:31
    Азербайджан незначительно увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию
    Бизнес
    10:30
    В Казахстане пресекли работу сети нелегальных ломбардов с доходом свыше $300 тыс.
    В регионе
    Лента новостей