İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Bakıda iki avtomobil toqquşub, səkidəki piyada ölüb

    Hadisə
    • 19 oktyabr, 2026
    • 09:24
    Bakıda iki avtomobil toqquşub, səkidəki piyada ölüb

    Bakıda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, Novruzov Əkbər Akif oğlu idarə etdiyi avtomobili ilə Xətai rayonu Gəncə prospektində hərəkətdə olarkən İsgəndərov Emil Amil oğlunun idarə etdiyi minik avtomobili ilə toqquşub.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində Emil İsgəndərovun idarə etdiyi avtomobil yoldan çıxaraq səki ilə piyada hərəkət edən 1981-ci il təvəllüdlü Əliyeva Elzanə Gündüz qızına çırpılıb.

    Piyada aldığı xəsarətdən hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

    Cinayət işi Xətai rayonu
    В Баку автомобиль после столкновения выехал на тротуар и сбил женщину
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