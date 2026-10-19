Азербайджан сократил расходы на импорт автомобилей на 29%

Азербайджан в январе-сентябре 2026 года импортировал 57 275 автомобилей различного назначения на сумму $1 млрд 132,2 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество импортированных автомобилей сократилось на 32,8%, а их стоимость - на 29,3%.

В указанном периоде импорт пассажирских автомобилей в Азербайджан сократился на 34,9%, до 50 898 единиц на сумму $943,2 млн. В том числе импорт гибридных автомобилей без возможности внешней зарядки снизился на 58,8%, до 5 174 единиц, подключаемых гибридов - на 63,5%, до 11 621 единицы, электромобилей - на 56,4%, до 680 единиц.

Импорт транспортных средств для перевозки 10 и более человек сократился на 19,2%, до 527 единиц ($84,2 млн), грузовых автомобилей - на 10,7%, до 5 383 единиц ($51 млн).

При этом импорт спецтехники вырос на 26,2%, до 467 единиц на сумму $53,8 млн.