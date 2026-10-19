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    Азербайджан сократил расходы на импорт автомобилей на 29%

    Бизнес
    • 19 октября, 2026
    • 09:58
    Азербайджан сократил расходы на импорт автомобилей на 29%

    Азербайджан в январе-сентябре 2026 года импортировал 57 275 автомобилей различного назначения на сумму $1 млрд 132,2 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество импортированных автомобилей сократилось на 32,8%, а их стоимость - на 29,3%.

    В указанном периоде импорт пассажирских автомобилей в Азербайджан сократился на 34,9%, до 50 898 единиц на сумму $943,2 млн. В том числе импорт гибридных автомобилей без возможности внешней зарядки снизился на 58,8%, до 5 174 единиц, подключаемых гибридов - на 63,5%, до 11 621 единицы, электромобилей - на 56,4%, до 680 единиц.

    Импорт транспортных средств для перевозки 10 и более человек сократился на 19,2%, до 527 единиц ($84,2 млн), грузовых автомобилей - на 10,7%, до 5 383 единиц ($51 млн).

    При этом импорт спецтехники вырос на 26,2%, до 467 единиц на сумму $53,8 млн.

    Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) Импорт автомобилей
    Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 29 %-dən çox azaldıb
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