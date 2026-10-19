Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 29 %-dən çox azaldıb
- 19 oktyabr, 2026
- 09:48
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan 1 milyard 132 milyon 196,69 min ABŞ dolları dəyərində 57 min 275 ədəd müxtəlif təyinatlı avtomobil idxal edib.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 29,3 % və 32,8 % azdır.
Hesabat dövründə sürücü daxil olmaqla 10 nəfər və yaxud daha çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş motorlu nəqliyyat vasitələrinin idxalı 19,2 % azalaraq 527 ədəd (84,172 milyon ABŞ dolları dəyərində), əsasən adam daşınması üçün nəzərdə tutulmuş minik avtomobilləri və digər motorlu nəqliyyat vasitələrinin idxalı isə 34,9 % azalaraq 50 898 ədəd (943,227 milyon ABŞ dolları dəyərində) təşkil edib.
Bu avtomobillərin 5 174-ü (113,315 milyon ABŞ dolları dəyərində) elektrik enerjini xarici mənbədən doldurma qabiliyyətinə malik olanlar istisna olmaqla daxili yanma mühərriklə yanaşı elektrik mühərriklə də hərəkətə gətirilən nəqliyyat vasitələri, 11 621-i (258,802 milyon ABŞ dolları dəyərində) elektrik enerjini xarici mənbədən doldurma qabiliyyətinə malik olan, daxili yanma mühərriklə yanaşı elektrik mühərriklə də hərəkətə gətirilən nəqliyyat vasitələri, 680-ı (17,541 milyon ABŞ dolları dəyərində) isə yalnız elektrik mühərriklə hərəkətə gətirilən nəqliyyat vasitələridir.
Bu isə birincinin 58,8 %, ikincinin 63,5 %, üçüncünün isə 56,4 % azalması deməkdir.
Bundan əlavə, yük daşımaq üçün mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin idxalı 10,7 % azalaraq 5 383 ədəd (50,975 milyon ABŞ dolları dəyərində), xüsusi təyinatlı motorlu nəqliyyat vasitələrinin idxalı isə 26,2 % artaraq 467 ədəd (53,823 milyon ABŞ dolları dəyərində) olub.